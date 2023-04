Tajani, contiamo che i connazionali siano in Italia domani

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Stiamo evacuando tutti i cittadini italiani che hanno chiesto di lasciare il Sudan, e questo grazie alla collaborazione tra il ministero degli Esteri, della Difesa e l'intelligence, e anche grazie ai colloqui che abbiamo avuto con i leader delle due fazioni contrapposte. Il presidente del consiglio è costantemente informato e contiamo, se le cose andranno per il verso giusto, di avere i nostri connazionali domani in Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un aggiornamento al Tg1 e al Tg2 sulla situazione in Sudan. (ANSA).