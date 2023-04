Sudan:gli Usa hanno completato l'evacuazione dell'ambasciata

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Gli Stati Uniti hanno completato l'evacuazione del personale della loro ambasciata in Sudan. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali anche le famiglie del personale dell'ambasciata sono state evacuate. L'evacuazione è avvenuta in coordinamento con le Forze di supporto rapido (Rsf). "Oggi, su mio ordine, l'esercito degli Stati Uniti ha condotto un'operazione per evacuare il personale del governo americano", ha dichiarato il presidente Biden in un comunicato, chiedendo anche lo "stop" alle violenze "insensate".

Diversi Paesi stranieri, tra cui l'Italia, stanno preparando l' evacuazione di migliaia di loro concittadini, anche se il principale aeroporto del Sudan rimane chiuso. L'Rsf ha promesso "piena cooperazione con tutte le missioni diplomatiche, fornendo tutti i mezzi di protezione necessari e garantendo il loro ritorno sicuro nei loro Paesi". Il gruppo in precedenza si era detto pronto ad aprire "parzialmente" "tutti gli aeroporti" in Sudan per evacuare i cittadini stranieri. Non è stato possibile verificare quali aeroporti controlla Rsf.

I combattimenti hanno provocato centinaia di morti e migliaia di feriti, mentre i sopravvissuti devono far fronte alla carenza di elettricità e cibo.

Ieri, il ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha annunciato "l'arrivo sicuro" di 91 dei suoi cittadini insieme ad altri provenienti da Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Tunisia, Pakistan, India, Bulgaria, Bangladesh, Filippine, Canada e Burkina Faso.

Mentre le forze navali del regno trasportavano i civili attraverso il Mar Rosso da Port Sudan a Jeddah, i combattimenti sono ripresi nella capitale del Sudan Khartoum dopo una tregua temporanea. I combattimenti tra il gruppo paramilitare e l'esercito sono entrati nella seconda settimana dopo una breve pausa. Più di 150 persone di varie nazioni avevano già raggiunto l'Arabia Saudita in una prima evacuazione di civili. (ANSA).