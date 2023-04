Lavrov vola a New York per l'Onu, atteso incontro con Guterres

(ANSA) - NEW YORK, 23 APR - Il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov vola a New York per presiedere il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, di cui la Russia ha la presidenza nel mese di aprile. Alle Nazioni Unite Lavrov domani è atteso incontrare all'Onu il segretario generale Antonio Guterres. (ANSA).