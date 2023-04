Al via campagna russa per reclutamento volontari

Il ministero della Difesa russo ha lanciato una nuova grande campagna per il reclutamento di volontari da inviare al fronte, con annunci sui social media, cartelloni pubblicitari e in tv: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence.

La nuova campagna fa leva sull'orgoglio maschile delle potenziali reclute, si legge nel rapporto pubblicato su Twitter, attraverso appelli ai "veri uomini", oltre a sottolineare i vantaggi finanziari dell'arruolamento.

Agenzia ANSA Il figlio di Peskov conferma, 'ho combattuto in Ucraina' - Politica Nikolai, artigliere con il gruppo Wagner. 'Lo consideravo mio dovere' (ANSA)

Da quando è stato interrotto l'accesso al reclutamento dei detenuti, anche la compagnia militare privata Wagner è in competizione per il limitato bacino di uomini russi in età da combattimento, osservano gli esperti di Londra secondo i quali è altamente improbabile che la campagna riesca ad attrarre i 400.000 volontari previsti dal ministero della Difesa.

Le autorità stanno quasi certamente cercando di ritardare il più a lungo possibile qualsiasi nuova mobilitazione obbligatoria per ridurre al minimo il dissenso interno, conclude il rapporto.