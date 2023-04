Ue, 'patto sull'eolico contro i ricatti di Mosca'

(ANSA) - BRUXELLES, 22 APR - I Paesi europei che si affacciano sul Mare del Nord sono pronti a firmare un patto di alleanza sull'energia eolica "in risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai tentativi di ricatto energetico contro l'Europa". E' quanto si apprende a Bruxelles in vista del summit del Mare del Nord in programma lunedì nella città portuale belga di Ostenda. Alla riunione parteciperanno Francia, Germania, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Norvegia e Regno Unito. L'Ue sarà rappresentata dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. (ANSA).