Sudan: Dagalo, completo cessate il fuoco durante la tregua

Il capo dei paramilitari sudanesi, Mohamed Hamdan Dagalo, ha dichiarato sulla propria pagina Facebook che "siamo impegnati a un completo cessate il fuoco durante la tregua e sottolineiamo il nostro rispetto per il diritto umanitario internazionale e per tutti i diritti civili".

La dichiarazione è contenuta in un post in cui Dagalo rivela di aver avuto oggi un colloquio telefonico con la ministra degli Affari esteri francese Catherine Colonna con la quale ha discusso "gli attuali sviluppi in Sudan, le ragioni che hanno portato al peggioramento della situazione" e come utilizzare la tregua per "l'apertura di corridoi umanitari, facilitare la circolazione dei cittadini e consentire a tutti i Paesi di evacuare" i propri cittadini portandoli "in luoghi più sicuri".

