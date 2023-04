Incendio in un ristorante a Madrid per una pizza flambé, 2 morti

Due persone sono morte e almeno altre 10 sono risultate ustionate o intossicate, alcune gravemente, in un incendio scoppiato ieri sera all'interno di un ristorante a Madrid: è quanto reso noto dai servizi d'emergenza locali. Alcuni media, come l'agenzia di stampa Efe, elevano a 12 il numero delle persone che hanno ricevuto assistenza sanitaria.



Stando a testimoni citati da El País, le fiamme potrebbero essersi sviluppate nel momento in cui veniva servito una pizza flambé all'interno del locale. Secondo la stampa locale, nel ristorante in questione, chiamato Burro Canaglia Bar&Resto, vengono offerti piatti ispirati alla cucina italiana.



Sul posto sono rapidamente accorsi vigili del fuoco di servizio in una stazione dei pompieri situata a pochi metri dal locale, situato nella piazza Manuel Becerra. "Delle persone sono venute ad avvisarci di corsa", ha spiegato Carlos Marín, responsabile di turno dei vigili del fuoco. "Abbiamo fatto uscire delle persone che erano rimaste intrappolate perché il ristorante ha una sola uscita e le fiamme erano molto vicine alla porta".

"Esprimo le mie condoglianze alla famiglie dei deceduti nell'incendio", ha scritto su Twitter la governatrice di Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note ufficialmente.