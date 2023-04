Difesa, pronto piano evacuazione di 200 italiani dal Sudan

(ANSA) - ROMA, 22 APR - È pronto a partire su disposizione della Difesa un piano per l'evacuazione di circa duecento civili italiani dal Sudan. L'evacuazione, così come accade per altri Paesi occidentali, avverrà attraverso il punto di raccolta a Gibuti, tramite la rotta di Khartoum, con l'ausilio di velivoli militari. L'operazione avverrà con le stesse modalità di quando disposto in Afghanistan ma, in questo caso, riguarderà solo cittadini italiani. (ANSA).