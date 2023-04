Ambasciata Usa, pericolosa l'evacuazione via terra in Sudan

L'Ambasciata Usa a Khartoum ha messo in guardia che non potrà garantire la sicurezza di convogli che cercassero di raggiungere Port Sudan da Khartoum e quindi qualsiasi evacuazione via terra avviene a "rischio e pericolo" di chi la intraprende.

"Le informazioni sui convogli in partenza da Khartoum e diretti a Port Sudan sono incomplete. L'ambasciata non è in grado di assistere convogli. Viaggiare in un convoglio avviene a proprio rischio e pericolo", si afferma in un "avviso di sicurezza" pubblicato sul proprio sito.

"A causa dell'incerta situazione della sicurezza a Khartoum e della chiusura dell'aeroporto, al momento non è sicuro intraprendere un'evacuazione coordinata dal governo statunitense di cittadini americani privati".

"A Khartoum e nelle aree circostanti - nota l'avviso - sono in corso combattimenti, spari e attività delle forze di sicurezza. Sono state segnalate anche aggressioni, violazioni di domicilio e saccheggi. Si consiglia vivamente ai cittadini statunitensi di rimanere in casa, di ripararsi in loco fino a nuovo avviso e di evitare di recarsi all'ambasciata statunitense". (ANSA).