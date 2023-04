Ucraina: allarme aereo in varie regioni, anche Kiev

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Un allarme aereo è stato dichiarato in diverse regioni dell'Ucraina per un possibile attacco con droni kamikaze ed è stata attivata la contraerea. Lo riferisce l'agenzia Unian, citando le autorità militari.

Le sirene sono risuonate nelle regioni di Kyiv, Kyiv, Chernihiv e Zhytomyr. L'amministrazione militare regionale di Kiev ha avvertito di un possibile attacco da parte di droni kamikaze. "Minaccia di attacco da parte di droni nemici - si legge in un messaggio alla popolazione -. Invitiamo i residenti a rimanere in luoghi sicuri fino alla fine del segnale di allarme".

Anche Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente, ha esortato i residenti allertati a non ignorare l'allerta aerea.

Yermak ha anche riferito che è entrata in funzione la difesa aerea. (ANSA).