L'Ue pianifica l'evacuazione dei suoi cittadini

BRUXELLES - L'Unione europea pianifica l'evacuazione dei suoi cittadini dalla capitale sudanese Khartoum appena la situazione della sicurezza lo consentirà.

"Stiamo provando a coordinare un'operazione per evacuare i nostri civili dalla città, la cui situazione è ora ad alto rischio. Stiamo lavorando a differenti opzioni per evacuare le persone", ha detto un funzionario dell'Ue. "Al momento, la valutazione di coloro che operano sul campo, tra cui l'ambasciata Ue, è che non ci sono le condizioni di sicurezza per procedere con un'operazione di questo tipo", ha aggiunto, mentre non si fermano i combattimenti tra l'esercito e i paramilitari.