Libia: Haftar, nessun sostegno a una delle parti in Sudan

(ANSA) - TUNISI, 21 APR - L'esercito nazionale libico (Lna) dell'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, nega di aver fornito sostegno a una delle due parti in conflitto in Sudan.

"Il comando generale smentisce categoricamente ciò che viene riportato da alcuni media a buon mercato e pagati circa le forze armate arabe libiche che forniscono supporto a una parte contro l'altra", ha detto il portavoce del comando generale dell'esercito libico, Ahmed al-Mismari in una dichiarazione riportata dal "The Libya Update". "Dal punto di vista del ruolo nazionale arabo e africano del Comando generale delle forze armate, chiediamo la formazione di un comitato di mediazione congiunto che includa la Lega degli Stati arabi e l'Unione africana per esercitare tutti gli sforzi per un cessate il fuoco immediato per raggiungere la calma e uscire da questa crisi preservando la sicurezza e la stabilità del Sudan", ha detto ancora al-Mismari, facendo un appello alla pace e dichiarando pronto l'esercito libico a svolgere un ruolo di mediazione tra le parti in Sudan. Le dichiarazioni di al-Mismari arrivano dopo la diffusione da parte di diversi media locali e internazionali di notizie sulla circostanza che il generale Haftar avrebbe fornito in qualche modo un supporto militare a una delle parti in conflitto in Sudan. (ANSA).