Il Messico ha venduto al Tagikistan l'aereo presidenziale

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 20 APR - Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha annunciato che, dopo anni di ricerche e di proposte infruttuose, il lussuoso aereo presidenziale messicano TP01, che era in vendita al migliore offerente perché considerato non necessario per le esigenze del Paese, sarà acquistato dal governo del Tagikistan.

Ieri pomeriggio il capo dello Stato, che aveva accennato una ipotesi di vendita la mattina nella sua tradizionale conferenza stampa, ha formalizzato l'annuncio precisando l'accettazione del velivolo da parte del Tagikistan, dietro pagamento di 1.658.684.400 pesos (83,3 milioni di euro).

"Dopo molto tempo - ha dichiarato López Obrador - questo aereo (che ha il nome di José María Morelos y Pavón) è stato venduto", rispettando una delle principali promesse fatte nella sua vittoriosa campagna elettorale presidenziale del 2018.

Di questo, ha aggiunto, "siamo felici. Siamo come i nuovi ricchi che comprano uno yacht o un aeroplano come questo e sono felici solo il giorno in cui lo ottengono e il giorno in cui lo vendono".

Con il ricavato della vendita il governo messicano costruirà due ospedali da 80 posti letto, uno a Tlapa, nelle montagna dello Stato di Guerrero, la zona più povera del Paese, e un altro a Tuxtepec, in Oaxaca".

L'aereo, che e' stato acquistato nel 2016 durante la presidenza di Enrique Peña Nieto, e' un Boeing Dreamliner 787 che nella sua configurazione attuale può trasportare 80 passeggeri 'vip', invece dei 240 potenziali.

Secondo le sue specifiche tecniche, il TP01 ha un'autonomia di 13.900 chilometri che equivalgono ad un viaggio senza scalo da Città del Messico a Tokyo, in Giappone. (ANSA).