World Press Photo premia foto simbolo di distruzione di Mariupol

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il fotografo dell'Associated Press, Evgeniy Maloletka, ha vinto il premio World Press Photo of the Year per la sua immagine straziante diventata simbolo dei bombardamenti su Mariupol nei primi giorni della guerra in Ucraina. Lo scatto ritrae i soccorritori che trasportano una donna incinta attraverso le rovina fuori dall'ospedale.

L'immagine del fotografo ucraino è del 9 marzo 2022 e rappresenta la donna ferita con la mano sinistra sull'addome insanguinato.

La donna, Iryna Kalinina, 32 anni, è morta per le ferite riportate mezz'ora dopo aver dato alla luce il corpo senza vita del suo bambino di nome Miron.

"Per me è un momento che vorrei sempre dimenticare, ma non posso. La storia rimarrà sempre con me", ha detto Maloletka in un'intervista prima dell'annuncio, scrive il Guardian. (ANSA).