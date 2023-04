Oms: sale a 330 morti il bilancio di 6 giorni di scontri in Sudan

Continua a salire il bilancio delle vittime in Sudan, Paese scosso da sei giorni di violenti combattimenti fra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riferito di "330 morti e 3.200 feriti". Esplosioni e colpi di arma da fuoco hanno continuato ad investire anche oggi la capitale Khartoum, malgrado gli appelli alla tregua, mentre si avvicinano i festeggiamenti per la fine del Ramadan.

"In certi quartieri del centro c'è odore di morte e di cadavere", ha raccontato un residente della capitale, città che conta oltre cinque milioni di abitanti e dove in tanti cercano rifugio nei quartieri meno colpiti dagli scontri, per sfuggire ai raid aerei. Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus su Twitter ha scritto che la "pace è l'unica soluzione", e ha definito la situazione "sempre più preoccupante e straziante".

Le condizioni di vita a Khartoum sono "infernali". Lo ha detto alla Bbc l'ambasciatore norvegese in Sudan, Endre Stiansen, precisando che in città proseguono "intensi" i combattimenti tra le fazioni militari rivali.