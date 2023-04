Riad, venerdì si celebra Eid al-Fitr, segna la fine del Ramadan

(ANSA) - RIAD, 20 APR - L'Arabia Saudita ha annunciato che la festa musulmana di Eid al-Fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan, inizierà domani nel regno.

"Domani, venerdì, è il primo giorno di Eid al-Fitr per quest'anno", con giovedì, oggi, l'ultimo giorno del Ramadan, ha annunciato l'agenzia di stampa ufficiale saudita sul suo account Twitter citando una dichiarazione della corte reale.

La tempistica di Eid al-Fitr è determinata dall'avvistamento della falce di luna, secondo il calendario lunare musulmano. La festa è normalmente celebrata con riunioni di famiglia. Il mese di digiuno diurno del Ramadan è uno dei cinque pilastri dell'Islam. I musulmani osservanti si astengono dal mangiare e dal bere dall'alba al tramonto e tradizionalmente si riuniscono con la famiglia e gli amici per rompere il digiuno la sera. È anche un momento di preghiera, con i fedeli che convergono numerosi nelle moschee, soprattutto di notte. Il digiuno è ampiamente praticato in Arabia Saudita, sede dei santuari più sacri dell'Islam alla Mecca e Medina. I sauditi dovrebbero inoltre osservare una vacanza di quattro giorni per l'Eid al-Fitr. (ANSA).