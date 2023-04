Onu, 67 milioni di bambini senza vaccini a causa del Covid

Circa 67 milioni di bambini sono rimasti totalmente o parzialmente privi di vaccini salvavita tra il 2019 e il 2021 a causa di interruzioni delle somministrazioni legate al Covid-19, riportando il mondo indietro di oltre 10 anni in termini di immunizzazione infantile.

In questi 3 anni, a causa di limitazioni dei sistemi sanitari o di blocchi legati alla pandemia, "più di un decennio di progressi nell'immunizzazione infantile di routine è stato compromesso" e "tornare in carreggiata sarà una sfida", sottolinea un rapporto dell'Unicef, aggiungendo che 48 milioni di questi bambini non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

