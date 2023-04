Ministro Kiev, scelte unilaterali sul grano inaccettabili

(ANSA) - KIEV, 20 APR - "Azioni unilaterali" dei Paesi dell'Unione europea riguardanti l'importazione del grano e altri prodotti agricoli ucraini "non sono accettabili. In tempi così difficili, è estremamente importante coordinare e armonizzare tutte le decisioni nell'Unione europea". A dirlo è Mykola Solskij, ministro delle politiche agrarie dell'Ucraina, in un'intervista all'ANSA. L'Ucraina "non abbandonerà i suoi agricoltori. Negozieremo, persuaderemo e proteggeremo la loro posizione", ha aggiunto, sottolineando che "gli agricoltori ucraini capiscono i loro colleghi all'estero" ma qui "stanno affrontando un problema più grande: siamo in guerra". (ANSA).