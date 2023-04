Francia, è il giorno della 'rabbia dei ferrovieri' in sciopero

Traffico dei treni "quasi normale" oggi in Francia per i treni ad alta velocità, nonostante la giornata di appello dei sindacati allo sciopero per la "rabbia dei ferrovieri". Queste le previsioni della Sncf, le ferrovie francesi, che prevedono però un traffico "parzialmente perturbato" su "alcune linee". Previsti in particolare 4 treni su 5 in funzione regolarmente sulle linee regionali, 2 su 5 sugli Intercity e nessun notturno. Traffico "quasi normale" per i Tgv internazionali, leggermente perturbato anche sulle linee della metropolitana parigina. Quanto a Emmanuel Macron, all'indomani della visita movimentata in Alsazia, la sua prima uscita dopo la promulgazione della riforma delle pensioni, il presidente è atteso oggi nel sud, non lontano da Montpellier, dove parlerà di istruzione e di rivalutazione dei salari degli insegnanti in una scuola media.

Rischia di essere accolto come ieri a Sélestat, in Alsazia, da fischi, urla e "concerti di pentole". "Non ci sarà alcun ritorno alla normalità se non verrà ritirata la riforma" delle pensioni, ha promesso stamattina ai microfoni di France Bleu Provence la segretaria generale della CGT, Sophie Binet. La Binet si è rallegrata per la contestazione a Macron ed ha annunciato che "sarà la stessa cosa per tutti i ministri del governo. Non possono più uscire dal loro palazzo - ha aggiunto - senza farsi fermare dai francesi i quali dicono loro che questa riforma è ingiusta, violenta, che non è necessaria e che bisogna ritirarla".