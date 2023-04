Ex compagno di Carlo racconta come il re fu bullizzato a scuola

(ANSA) - LONDRA, 20 APR - A circa due settimane dall'incoronazione solenne di re Carlo III, in programma il 6 maggio, emergono dettagli sulla travagliata esperienza scolastica vissuta dal sovrano negli anni Sessanta, quando su insistenza del principe Filippo fu mandato alla Gordonstoun School di Elgin, in Scozia, un istituto noto per la dura disciplina e le tante attività fisiche obbligatorie per gli studenti.

Secondo la testimonianza apparsa sul Daily Telegraph di un ex compagno di classe del monarca, Johnny Stonborough, il giovane Carlo venne sottoposto a un "bullismo spietato" da parte degli altri alunni, anche per la sua provenienza familiare da un contesto fra i più privilegiati. Un'esperienza per lui "orribile", fra l'altro nota da tempo e raccontata con dovizia di particolari nella popolarissima serie 'The Crown' di Netflix, ma che contribuì anche in modo positivo alla formazione del futuro sovrano, capace comunque di superare i momenti più difficili. Non solo, lo rese "più gentile" e sensibile a temi oggi di grande importanza come l'inclusività e il disagio giovanile.

Il principe Filippo era stato uno dei primi studenti a iscriversi al collegio da 40.000 sterline all'anno nel 1934 e voleva che suo figlio maggiore seguisse le sue orme. Carlo quando iniziò a frequentarlo era un 13enne "terribilmente timido", ha spiegato Stonborough, ma negli anni di quell'esperienza ebbe modo di scoprire anche il suo grande amore per la natura e sviluppò una certa empatia con le persone visibile ancor oggi. (ANSA).