Tensione per la malattia della senatrice Feinstein, i dem Usa: 'Si dimetta'

Sale la pressione su Dianne Feinstein affinché rassegni le dimissioni. La senatrice democratica 89enne, la più anziana degli Stati Uniti, è assente da marzo per un fuoco di Sant'Antonio particolarmente violento e al momento non è chiaro quando potrà tornare a lavorare. La sua assenza in Senato, dove i democratici hanno una maggioranza risicata, sta bloccando molte delle nomine di giudici decise da Joe Biden, limitando l'azione dell'amministrazione e sollevando polemiche fra i democratici.

Molti liberal dietro le quinte ne chiedono le dimissioni per evitare di tenere in ostaggio il Senato. La Casa Bianca chiede per ora pazienza nei confronti della senatrice californiana, pur consapevole dei ritardi che la sua assenza rischia di avere sull'agenda del presidente. Il caso Feinstein sta alimentando il dibattito sull'età avanzata dei leader del partito democratico e soprattutto su Biden, il presidente ottantenne che vuole ricandidarsi alla Casa Bianca.