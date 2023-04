Singapore, trovato un serpente letale accanto ad un parco giochi

Un serpente, con le caratteristiche bande bianche e nere, identificato come un bungarus fasciatus, è stato avvistato presso un parco giochi per bambini a Singapore. È raro vederlo di giorno in quanto il bungarus fasciatus è un predatore notturno.

Questo serpente divenne famoso durante la guerra del Vietnam dove venne chiamato "two-step snake" (serpente dei due passi), per indicare che dopo un suo morso lascia pochissimo tempo al malcapitato prima che questi muoia, ovviamente si tratta di un'esagerazione anche se tuttavia il veleno di questo serpente può uccidere molto velocemente (anche meno di un'ora). (ANSA).