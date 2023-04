Lavrov, 'soluzione in Ucraina attraverso principi Carta Onu'

"Risolveremo la situazione in Ucraina e altri conflitti nel mondo attraverso i principi della Carta delle Nazioni Unite sull'equità sovrana degli Stati, sul principio dell'indivisibilità della sicurezza": lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in una conferenza stampa a Caracas con il suo omologo venezuelano Yvan Gil.

"Il nostro compito è quello di garantire che la Carta delle Nazioni Unite venga applicata nella sua interezza e che il diritto all'autodeterminazione non venga soppresso quando fa comodo all'Occidente", ha aggiunto. (ANSA).