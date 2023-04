In Sudan aumentano le abitazioni di stranieri colpite

Sono "sempre più numerose" le abitazioni di stranieri colpite in maniera più o meno intenzionale dai combattimenti fra esercito e paramilitari a Khartoum, dove ci sono stati tentativi di assalto anche alle ambasciate di Canada e Olanda. Lo ha segnalato all'ANSA una fonte qualificata sul posto.

Un italiano a Khartoum che preferisce rimanere anonimo vista la delicatezza dell'informazione ha indicato che i paramilitari delle Rsf, i quali operano in nuclei dotati di forte autonomia e spesso al di fuori delle rispettive catene di comando, si abbandonano "a continui saccheggi".

La fonte, in contatto con altri connazionali, ha espresso "forte apprezzamento" per il lavoro svolto "dall'ambasciata che si sforza, in condizioni di estrema difficoltà, di fornire la massima assistenza possibile alla comunità italiana" residente a Khartoum e in altre zone del Paese. (ANSA).