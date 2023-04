Grida e fischi contro Macron in Alsazia, 'dimettiti'

(ANSA) - PARIGI, 19 APR - "Macron, démission!", "Macron, dimettiti!": il presidente francese, Emmanuel Macron, è stato fortemente fischiato e contestato questo pomeriggio al suo arrivo nella piazza centrale di Sélestat, in Alsazia, dove si era recato proprio con l'obiettivo di ripristinare il dialogo con i francesi dopo tre mesi di proteste a ripetizione contro la riforma delle pensioni. I pochi applausi sono stati rapidamente eclissati da fischia e cori contro il presidente in crisi.

"Non è la prima volta che sento gente sbraitare contro di me", ha tentato di minimizzare Macron, che dinanzi alla furia della piazza è stato fatto entrare insieme al suo servizio d'ordine all'interno del municipio. Mentre fuori sono continuate grida e slogan anti-Macron nonché l'ormai celebre canto dei gilet gialli: ''On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là" ("Siamo qui, siamo qui, anche se Macron non vuole noi siamo qui"). (ANSA).