Fox patteggia con Dominion sulle accuse per il voto 2020

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Rupert Murdoch evita il processo con un accordo in extremis: Fox ha patteggiato con Dominion Voting Systems, evitando così uno show pubblico che avrebbe rischiato di portare sul banco degli imputati il tycoon australiano e molti volti noti del suo network tv. Fox pagherà 787,5 milioni di dollari. Nel 2021 Dominion aveva fatto causa a Fox per diffamazione chiedendo danni per 1,6 miliardi di dollari. Al centro del contenzioso le teorie della cospirazione sulle elezioni del 2020 truccate cavalcate da Fox che, in onda, ha definito più volte truccati a favore di Joe Biden i dispositivi di voto di Dominion e ha accusato i dipendenti della società di aver pagato mazzette ai funzionari elettorali. (ANSA).