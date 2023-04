Esplosione nei cieli di Kiev: "Caduto un satellite Nasa"

Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, ha riferito che l'allarme aereo risuonato a Kiev questa sera è dovuto alla "caduta di un satellite spaziale della Nasa". "Intorno alle 22, nel cielo di Kiev è stato osservato un bagliore luminoso di un oggetto volante.



Secondo le informazioni preliminari, questo fenomeno è stato il risultato della caduta sulla Terra di un satellite spaziale della Nasa. Per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra, è stato annunciato l'allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione", ha dichiarato Popko citato sul Telegram dell'amministrazione militare di Kiev.