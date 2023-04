Dodici arresti per l'incendio in un ospedale di Pechino

Le autorità cinesi hanno arrestato 12 persone in relazione all'incendio scoppiato ieri in un ospedale di Pechino, che ha provocato almeno 29 morti, secono l'ultimo bilancio di vittime: lo ha reso noto la polizia. Tra gli arrestati c'é anche il direttore dell'ospedale.



L'incendio è avvenuto in un ospedale del distretto di Fengtai, nel sudovest della capitale cinese. Secondo i media locali le fiamme, le cui

cause sono ancora tutte da chiarire, sono state segnalate intorno alle 12 di ieri (le 6 in Italia), nell'ala est dell'ospedale Changfeng. Sono 71 i pazienti ricoverati nell'edificio evacuati, portati in salvo e trasferiti altrove, mentre le fiamme sono state domate intorno alle 13.30 locali

grazie all'intervento dei vigili del fuoco, ha riferito il Beijing Daily, il quotidiano della capitale cinese.