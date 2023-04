Crolla un garage a New York, un morto e quattro feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 18 APR - Un garage è crollato a Manhattan, a meno di un chilometro dalla Borsa di New York: un morto e quattro feriti il bilancio dell'incidente. I pavimenti dell'edificio di tre piani sono crollati intorno alle 16.15 locali, le 22.15 in Italia, e di conseguenza sono cadute tutte le auto che erano parcheggiate in quel momento. Le autorità della città in una conferenza stampa hanno poi riferito che al momento dell'incidente c'erano sei persone nel parcheggio. Oltre alla persona rimasta uccisa, quattro dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre il sesto è voluto andare a casa.

I vigili del fuoco sono riusciti ad individuare in tempi rapidi le persone coinvolte con l'uso di droni e di un cane robot.

(ANSA).