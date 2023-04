Bob Kennedy Jr sfida Biden e si candida alla Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - "Sono qui per annunciarvi la mia candidatura alle elezioni del 2024. Ringrazio mia moglie: la conoscerete, è molto divertente e sarà bello averla alla Casa Bianca". Robert F. Kennedy Jr, nipote del presidente Jfk e figlio di Bob Kennedy, si candida ufficialmente al 2024 come democratico lanciando la sfida a Joe Biden per la nomination.

Bob Kennedy Jr aveva già annunciato agli inizi di aprile che sarebbe sceso in campo ma con l'evento di oggi a Boston formalizza le sue intenzioni. In passato avvocato di grido nelle cause ambientali, Robert Jr è un no vax convinto che ha dato voce a teorie cospirazioniste sui vaccini, sul 5G e sulle valute digitali. (ANSA).