Atterrato in Galizia il re emerito di Spagna Juan Carlos

Il re emerito spagnolo Juan Carlos è atterrato intorno alle 13:45 a Vigo, città della Galizia (nord-ovest del Paese iberico), dando così inizio al suo secondo soggiorno in patria da quando si è trasferito ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ad agosto 2020: è quanto mostrato da immagini della tv pubblica iberica, Tve.

Come riportato dalla stessa emittente, il figlio Felipe VI, attuale re di Spagna, è nel frattempo impegnato in un atto istituzionale vicino a Malaga, dall'altra parte del Paese.

Juan Carlos è arrivato a Vigo a bordo di un aereo privato.

