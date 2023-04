Sudan: esercito, rispetteremo la tregua di 24 ore

(ANSA) - IL CAIRO, 18 APR - Il comandante delle forze armate sudanesi, Abdel Fattah Al-Burhan, ha detto in tv che l'esercito sudanese rispetterà un cessate il fuoco a partire dalle 18 ora locale (e italiana) per un periodo di 24 ore. Lo scrive il sito di Al Arabiya rilanciando dichiarazioni di Al-Burhan alla Cnn: "Non eravamo d'accordo sull'orario di inizio, ma certamente rispetteremo la proposta del meccanismo tripartito di estendere la (tregua) per 24 ore, a partire dalle 18 di martedì", ha detto secondo il sito dell'emittente panaraba. (ANSA).