Stretta sul fumo alle Baleari, il divieto riguarderà 28 spiagge

(ANSA) - MADRID, 18 APR - In vista dell'estate, si intensifica alle Baleari la lotta al tabagismo: quest'anno, infatti, le sigarette saranno vietate su 28 spiagge dell'arcipelago spagnolo, nove in più di quelle con la proibizione attiva nel 2022.

Come spiegato sulla web del governo regionale delle Baleari, le spiagge in questione si trovano principalmente a Maiorca e Ibiza; alcune altre sono a Minorca e Formentera. Secondo la normativa statale, le multe previste per chi fuma in zone proibite possono arrivare fino ai 600 euro, anche se generalmente sono inferiori ai 30 se si tratta di un'infrazione isolata. (ANSA).