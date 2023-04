Salta la marcia del Reggimento immortale a Mosca

Per motivi di sicurezza non si terrà quest'anno a Mosca la marcia del cosiddetto Reggimento immortale del 9 maggio, durante la quale i discendenti dei combattenti che parteciparono alla guerra contro i nazisti sfilano portando le fotografie dei loro congiunti. "Gli organizzatori dell'azione del Reggimento immortale non hanno fatto domanda per una marcia a Mosca quest'anno", ha detto a Ria Novosti Elena Tsunaeva, co-presidente del quartier generale del Reggimento e deputata della Duma. "In relazione alla sicurezza, si è deciso di utilizzare formati diversi", ha specificato.

Lo scorso anno il presidente Vladimir Putin aveva partecipato alla marcia sulla piazza Rossa portando la foto del padre che aveva preso parte alla Grande guerra patriottica (la seconda guerra mondiale).