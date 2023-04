Russia: il giornalista Usa Gershkovich resta in prigione

Il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich arrestato in Russia resta in prigione. Lo ha stabilito il tribunale di Mosca nell'udienza di appello tenutasi alla presenza del reporter che è apparso in pubblico per la prima volta dal momento dell'arresto.

Gli Stati Uniti hanno ribadito la richiesta di "rilascio immediato" di Gershkovich, la cui detenzione in Russia è "ingiusta", ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken dopo una riunione del G7 in Giappone. Ieri per la prima volta, l'ambasciatore statunitense a Mosca, Lynne Tracy, ha potuto fare visita a Gershkovich, imprigionato da più di due settimane e accusato di spionaggio dalle autorità russe.