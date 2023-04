Nuova partnership tra ANSA e l'agenzia nigeriana NAN

L'agenzia di informazione nigeriana NAN e ANSA hanno firmato oggi un accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative.

Alla firma dell'accordo - avvenuta in collegamento digitale - hanno presenziato l'ambasciatore italiano in Nigeria Stefano De Leo e l'ambasciatore nigeriano in Italia Mfawa Omini Abam.

Si arricchisce dunque per gli abbonati e i clienti delle due agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

Per l'ambasciatore De Leo, "l'accordo di collaborazione tra ANSA e NAN rappresenta un importante elemento per l'intensificazione dello scambio di informazioni e conoscenze tra Italia e Nigeria, Paese strategico nel continente africano, dalle straordinarie potenzialità, e per arricchire ancora di più le relazioni già eccellenti tra i nostri due Paesi".

L'ambasciatore nigeriano Mfawa Omini Abam, a nome del governo federale della Nigeria, ha accolto con favore la firma del News Cooperation Agreement, affermando che riflette gli ottimi rapporti reciproci tra Nigeria e Italia. Il diplomatico ha sottolineato che la stretta collaborazione tra le due agenzie migliorerà la qualità della distribuzione delle notizie e ha espresso la disponibilità del governo della Repubblica Federale della Nigeria a fornire il supporto necessario per la corretta attuazione di questo accordo.

Il direttore generale di NAN Buki Ponle ha dichiarato: "La firma odierna dell'accordo di scambio di contenuti editoriali con ANSA segna un'altra fase determinante nei nostri continui impegni con istituzioni che la pensano allo stesso modo, ed è mia speranza e convinzione che questo evento storico segnerà l'inizio di una relazione sostenibile e reciprocamente vantaggiosa. Questo accordo di partnership offrirà senza dubbio alla clientela di entrambe le agenzie di stampa contenuti arricchiti e una pluralità di esperienze di lettura e visualizzazione delle notizie".

Per l'amministratore delegato di ANSA Stefano De Alessandri, "questa partnership costituisce un ulteriore tassello nella nostra strategia di networking internazionale. L'accordo con NAN arricchisce ulteriormente il nostro flusso informativo e, allo stesso tempo, costituirà un passo avanti per lo sviluppo di progetti commerciali nei due Paesi".