L'Ue apre sui migranti, valutiamo più fondi per Italia

"Dobbiamo trattare tutti con dignità e umanità" ma anche con "solidarietà anche per chi gestisce le frontiere di sbarco, come l'Italia". Lo ha detto il commissario al Bilancio Johannes Hahn parlando in Plenaria al dibattito sul dossier migranti, con particolare riferimento all'Italia. "La Commissione ora sta discutendo con Italia di eventuali altre misure di finanziamento dell'emergenza", ha sottolineato Hahn rimarcando: "gli arrivi sono aumentati e per questo è stato dichiarato lo stato di emergenza, che consente all'Italia di affrontare le sfide che sta affrontando ma al contempo nessun Stato membro può farcela da solo".

Sosteniamo l'Italia come Unione: abbiamo ricollocato 950 persone, di cui due terzi dall'Italia, molti da Lampedusa. Vogliamo che gli Stati membri ricollochino di più e in maniera più rapida". ha sottolineato Hahn intervenendo a nome dell'esecutivo europeo al dibattito in corso all'Eurocamera.