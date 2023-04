Iraq: tv, 200 arresti per consumo di alcol durante il Ramadan

Circa 200 persone sono state arrestate in Iraq nelle ultime ore a seguito di retate della polizia in alcune bische clandestine di Baghdad, dove venivano serviti alcolici, un crimine durante il mese islamico di Ramadan. Lo riferisce oggi il ministero degli Interni iracheno citato dalla tv di Stato irachena.

La polizia ha preso di mira quattro locali notturni della capitale dove i clienti giocavano a giochi d'azzardo, attività vietate in Iraq, Paese a maggioranza musulmana.

Secondo il ministero, a finire in manette sono stati 159 iracheni e 32 stranieri, tra cui donne. Sono state sequestrate anche "ingenti somme di denaro".

L'alcol è un tema molto dibattuto in Iraq: la vendita è permessa e regolamentata, ma il suo consumo in pubblico è mal visto da molti ambienti conservatori della società.