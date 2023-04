G7, 'la Russia paghi i danni che ha causato all'Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Qualsiasi risoluzione del conflitto in Ucraina deve garantire che la Russia paghi per i danni che ha causato": si legge nel comunicato finale del G7 esteri che si è tenuto in Giappone. "Ci impegniamo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e a fornire un sostegno costante in termini di sicurezza, economici e istituzionali per aiutare l'Ucraina a difendersi, a garantire il suo futuro libero e democratico e a scoraggiare future aggressioni russe", afferma il testo. La nota finale indica che il G7 rimane impegnato a intensificare le sanzioni contro la Russia. (ANSA).