Bombe sul mercato di Kherson dopo la visita di Putin

L'esercito russo sta bombardando la zona del mercato nel centro di Kherson, sei civili sono rimasti feriti. A lanciare l'allarme è stato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, citato dai media nazionali. L'attacco arriva dopo che il Cremlino ha reso nota questa mattina alle sei la visita del presidente Vladimir Putin al quartier generale russo del battaglione Dnepr proprio nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale. Nelle ultime 24 ore, secondo l'esercito ucraino, le truppe russe hanno attaccato per 57 volte il territorio regionale con artiglieria, droni e aviazione.

Putin ha incontrato i militari all'alba, secondo il servizio stampa del capo dello Stato russo. "Vladimir Putin presso il quartier generale del gruppo di truppe Dnepr nella regione di Kherson ha ascoltato i rapporti del comandante delle forze aviotrasportate, il colonnello generale Mikhail Teplinsky, il comandante del gruppo di truppe Dnepr, il colonnello generale Oleg Makarevich e altri capi militari ", afferma il rapporto. Putin ha chiesto ai militari di esprimere la loro opinione sulla situazione militare nelle zone Kherson e Zaporizhzia. "Non voglio distrarvi dai doveri diretti relativi al comando e al controllo. Stiamo lavorando in modo professionale, brevemente ma concretamente. È importante per me sentire le opinioni su come si sta sviluppando la situazione, ascoltare, scambiare informazioni" ha detto Putin.

Dopo la base militare nella regione di Kherson, il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il quartier generale della Guardia nazionale "Est" nella Repubblica popolare di Lugansk (Lpr). Lo riferisce - secondo quanto riporta la Tass - l'ufficio stampa del Cremlino. "Vladimir Putin ha ricevuto rapporti dal colonnello generale Alexander Lapin e da altri alti ufficiali sulla situazione in questa regione", dichiara l'ufficio stampa precisando che si tratta della prima visita di Putin nella Repubblica popolare di Lugansk.L'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti ha pubblicato un filmato del viaggio di Putin in Ucraina: il video lo mostra mentre arriva in elicottero, prima di partecipare a un incontro con gli ufficiali. Nella sua visita in entrambi i distaccamenti, il presidente russo ha fatto gli auguri di Pasqua ai militari e ha donato copie di icone. Regalando in particolare un'icona al quartier generale del gruppo Dnepr, il capo di Stato russo ha osservato che apparteneva a "uno dei ministri della Difesa di maggior successo dell'Impero russo".

Quella di oggi è la prima visita di Putin nella regione di Kherson e nell'autoproclamata repubblica di Lugansk. In precedenza, il presidente russo aveva visitato Mariupol il 19 marzo. In quell'occasione si era recato anche a Rostov-sul-Don, dove aveva avuto un incontro con i comandanti militari del quartier generale delle operazioni militari. Kherson e Lugansk sono tra le quattro regioni annesse dalla Russia lo scorso anno, una mossa unilaterale non riconosciuta dall'Occidente.