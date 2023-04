Siria: Usa, 'ucciso leader Isis, pianificava attacchi in Europa'

(ANSAMed) - BEIRUT, 17 APR - Il comando centrale Usa (Centcom) ha affermato di aver ucciso, e non catturato come in precedenza riportato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, un dirigente dell'Isis nel nord della Siria al confine con la Turchia, affermando che si tratta di un "responsabile della pianificazione di attacchi terroristici in Medio Oriente e in Europa".

In una nota, Centcom afferma che "le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno condotto alle prime ore del mattino un raid unilaterale in elicottero nel nord della Siria... prendendo di mira un alto leader dell'Isis in Siria, un pianificatore operativo".

L'obiettivo dell'attacco era "responsabile della pianificazione di attacchi terroristici in Medio Oriente e in Europa", si legge nel comunicato di Centcom. (ANSAMed).