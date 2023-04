Mosca condanna il dissidente Kara-Murza a 25 anni

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il tribunale di Mosca ha condannato il dissidente Kara-Murza a 25 anni di prigione. Lo riferisce la Tass. Vladimir Kara-Murza è stato processato, tra l'altro, per tradimento per le sue critiche alla guerra in Ucraina.

"La Russia sarà libera, ditelo a tutti" ha gridato in aula il dissidente dopo la lettura della sentenza. (ANSA).