Melbourne supera Sydney, è la città più popolosa dell'Australia

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Melbourne ha superato Sydney come città più popolosa d'Australia per la prima volta dalla corsa all'oro del XIX secolo, scalzandola da un primato che deteneva da oltre un secolo. Lo riporta la Bbc sottolineando che il sorpasso è legato alla estensione dei confini di Melbourne che ora comprendono anche l'area di Melton.

Gli ultimi dati del governo, da giugno 2021, stimano la popolazione di Melbourne a 4.875.400 abitanti, 18.700 in più rispetto a Sydney. (ANSA).