Israele, a Gerusalemme riprende il processo contro Netanyahu

(ANSA) - TEL AVIV, 17 APR - Riprende oggi in Tribunale a Gerusalemme il processo a carico del premier Benyamin Netanyahu accusato di corruzione, frode e abuso di potere in 3 distinti casi. Tuttavia, a differenza del precedente iter processuale, i giudici dovrebbero stabilire limiti di tempo per l' interrogatorio di ogni testimone. La proposta di cui si discute - avanzata da uno dei giudici - è che da ora in poi sia assegnata solo mezza giornata ad ogni testimonianza. La tornata che parte oggi prevede - salvo ulteriori cambi - tre dibattimenti a settimana fino alla pausa estiva del Tribunale prevista dal 21 luglio. (ANSA).