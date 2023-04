I talebani sospendono le attività delle scuole gestite dalle Ong

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il ministero dell'Istruzione talebano ha deciso di sospendere le attività di tutte le scuole comunitarie gestite da organizzazioni non governative (Ong) nelle province di Kandahar e Helmand in Afghanistan. Lo precisa lo stesso dicastero in una lettera condivisa dai media locali, scrivono le agenzie Dpa e Belga, nella quale vengono annunciate ispezioni da parte di una delegazione del ministero in tutte le scuole delle due regioni. Un deputato talebano di Kandahar ha però affermato che la sospensione è temporanea.

Da quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan nell'agosto 2021, hanno applicato regole severe, soprattutto nel campo dell'istruzione femminile. Le ragazze non possono proseguire dopo il livello di istruzione primario e gli oppositori vengono arrestati. (ANSA).