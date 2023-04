Cina, domani 'importanti attività militari' nel mar Giallo

(ANSA) - PECHINO, 18 APR - L'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima di Qingdao, provincia dello Shandong, ha emesso un avviso alla navigazione secondo cui domani, dalle 9 alle 12 locali (3-6 in Italia), saranno "svolte importanti attività militari" in alcune aree del mar Giallo, sottoposte al divieto di ingresso. Lo si legge in uno stringato avviso postato in tarda serata sul sito dell'Amministrazione, senza ulteriori dettagli sulle operazioni programmate. (ANSA).