Borrell, Ue al lavoro per una tregua tra le parti in Sudan

"I civili in Sudan hanno urgente bisogno di un cessate il fuoco per essere al sicuro e consentire lo spazio per la mediazione. L'Ue si sta adoperando per convincere entrambe le parti a prendere in considerazione una pausa umanitaria e a incoraggiare il dialogo. La protezione dei civili è un obbligo previsto dal diritto internazionale umanitario". Lo ha scritto su Twitter l'alto rappresentante per la Politica Estera Ue Josep Borrell. (ANSA).