Afroamericano suona alla casa sbagliata, gli sparano

Rabbia a Kansas City, in Missouri, dove un ragazzo afroamericano e' stato colpito e ferito dal proprietario di una casa dove lui si era recato per sbaglio pensando fosse quella nella quale doveva andare a prendere i fratellini. Lo riporta la Cnn.

Ralph Yarl, 16 anni, e' stato "colpito due volte, alla testa e al braccio", ha fatto sapere l'avvocato della famiglia.

L'incidente ha scatenato le proteste degli abitanti che sono scesi per le strade al grido di 'giustizia per Ralph e 'Black Lives Matter'. Il ragazzo e' stato ricoverato in ospedale e si trova in condizioni gravi.