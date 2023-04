Onu, 'tre operatori umanitari del Pam uccisi nel Darfur'

(ANSA) - KHARTOUM, 16 APR - Il capo della missione delle Nazioni Unite in Sudan ha annunciato oggi che tre membri del personale sono stati uccisi nella tormentata regione del Darfur, mentre infuriano i combattimenti tra l'esercito e le forze paramilitari.

"Tre dipendenti del Programma alimentare mondiale sono stati uccisi negli scontri scoppiati a Kabkabiya, nel Darfur settentrionale", ha precisato in una nota il rappresentante speciale delle Nazioni Unite Volker Perthes. "I civili e gli operatori umanitari non sono un bersaglio", ha aggiunto. (ANSA).