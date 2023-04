Marine Le Pen rassicura, 'mio padre Jean-Marie sta meglio'

Marine Le Pen ha dato questa mattina "notizie rassicuranti" sullo stato di salute del padre Jean-Marie, ricoverato ieri sera in ospedale per un malore di origine cardiaca. Ieri sera, fonti dell'entourage del cofondatore del Front National avevano parlato di "situazione grave".

"Mio padre si avvia gloriosamente ai suoi 95 anni - ha detto la leader del Rassemblement National ai microfoni di Rtl - questo ogni tanto comporta dei periodi in ospedale per mettere a punto delle cose. Ma sta bene - ha aggiunto - ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati per la sua salute".

"Non sono ancora andata da lui - ha aggiunto la figlia - ma lo vedrò presto. L'informazione essenziale è che sta bene".

Fonti vicine all'anziano ex leader dell'estrema destra dicono che il paziente è "stabile, cosciente ma piuttosto debole".

Il padre di Marine Le Pen era stato già ricoverato nel febbraio 2022 per un lieve ictus. Escluso nel 2016 dal partito, che nel frattempo aveva cambiato il nome in Rassemblement National, Jean-Marie Le Pen ha rapporti difficili con la figlia, nati da profonde divergenze politiche.